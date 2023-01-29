工業金屬價格整體表現在錫、鋅和銅等領漲下，11月來飆漲逾2成，其中錫累漲近8成，漲幅最驚人。除了聯準會（Fed）暗示減緩升息速度外，市場看好中國重新開放後將帶動其原物料需求大幅回升。

據倫敦金屬交易所（LME）三個月期貨價，錫價26日每公噸收32,262美元創6月來新高，自11月來累漲79.5％。鋅收3,486.5美元，同期累漲近27％。銅收9,329.5美元，累漲逾21％。

Fed高層去年底不斷暗示可能減緩升息速度，讓人看好有利經濟增長，加上減緩升息的預期令美元持續走弱，使以美元計算的工業金屬價格相對變高。

儘管中國放棄清零政策後爆發嚴重新冠疫情，但投資人基本上沒有對疫情會拖累中國製造業活動感到憂慮。

大宗商品經紀商Marex Spectron經紀人門羅（Al Munro）說，踏入2023年以來大家都說全球經濟將衰退，銅價在首季下跌後才會回升，但行情走勢卻剛好相反。到目前為止，在市場看好中國重新開放下，資金行情推升金屬價格。

許多礦商高層指目前工業金屬市場氣氛跟幾個月前明顯相反，來自中國客戶的現貨買盤非常強勁。

銅礦巨擘自由港麥克墨倫（Freeport-McMoRan）執行長阿克森（Richard Adkerson）形容市場氣氛的轉變，往往是大家感覺不佳時，當下的市場表現會不錯；感覺變好時，當下表現就變不明朗。

國際錫協會（ITA）負責人皮爾斯（Jeremy Pearce）也有類似說法。他指出所有需求指標極負面，因為全球的採購經理人指數（PMI）在下滑，但實際需求情況卻與指標相反。

專家認為部份工業金屬價格大漲是跟供應問題有關，像秘魯和智利的銅與錫等礦工示威影響生產，和印尼有意禁止錫出口等因素影響金屬價格。