連槓5期的大樂透終於有人中獎了！頭獎3.3億元由台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」開出，一注獨得，下期大樂透頭獎保證1億元。至於春節大紅包，本期也大爆發，開出42組，其中25組一注獨得，14組2注均分，3組3注均分，剩餘79組，下期繼續加開。

本期大樂透29日晚間開獎，獎號分別為02、08、09、15、27、31，特別號42。

加開春節大紅包9個號碼分別為04、05、08、09、10、11、24、29、48，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。