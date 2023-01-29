近日一型最新Omicron亞型變種病毒CH.1.1被世衛組織(WHO)列入監測，這款病毒被命名為「Orthrus」（希臘神話中的雙頭犬），它在S蛋白中出現一種名為L452R的突變，該突變曾在致命性最高的Delta病毒中出現，因此CH.1.1可能更具傳染性和免疫逃避性，並可能導致更嚴重的疾病，頗令專家們擔憂。

據《財聯社》報導，CH.1.1是Omicron變異主流毒株BA.2.75的一個分支，它被澳大利亞病毒專家麥克．哈尼（Mike Honey）以希臘神話中的雙頭犬Orthrus命名。

圖為希臘神話中Orthrus雙頭犬在希臘古陶器上的造型。（圖／Wikipedia)

美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，Omicron亞型變種毒株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，已取代BQ.1.1成為美國的頭號新冠病毒變種，占總病例的61.3%。而最新發現的CH.1.1在美國佔新感染病例數的1.5%，暫時位列第5。

據研究顯示，較其他新冠病毒亞變種，它有可能更具傳染性和免疫逃避性，並可能導致更嚴重的疾病。人們對這種相對較新的變種知之甚少，根據新冠信息資源庫outbreak.info網站的數據，自去年11月以來，CH.1.1就開始在全球範圍內傳播，各地的感染水平一直在攀升，目前占全球每日檢測樣本的約10%。

報導說，俄亥俄州立大學的研究人員上周發佈的一篇醫學預印本論文稱，CH.1.1去年秋季在東南亞出現，現在紐西蘭部分地區有約1/3的感染是由CH.1.1引起的，在英國、香港、巴布亞新幾內亞約占1/4左右。英國衛生安全局（UKHSA）的報告顯示，CH.1.1可能已經占英格蘭地區新增新冠病例的23%，並且可能在部分地區暴增至100%。

該論文指出，CH.1.1在S蛋白中發現了一種名為L452R的突變。這種突變通常在Omicron變種中是看不到的，而在Delta毒株中曾出現過，這一點令人擔憂。此外，它更容易與ACE2受體結合，有可能覆蓋由先前感染或接種疫苗產生的部分抗體，從而產生更強的免疫逃避，並導致更嚴重的疾病。

瑞士巴塞爾大學計算生物學家羅默（Cornelius Romer）在上周的報告中指出，CH.1.1值得關注，它和XBB.1.5一樣具有高度的傳播性，大約每2周左右感染水平就會翻一番。

世界衛生組織（WHO）在本週三的一份報告中顯示，CH.1.1病毒變體是世衛組織監測的病毒之一。