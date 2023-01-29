前副總統陳建仁確定將接任行政院長，但原中研院特聘研究員職務，月薪上看新台幣49萬元，將以「核准借調、留職停薪」保留，引發沒有為民服務、為民進黨痛下決心的質疑。對此，高雄市前副市長葉匡時29日就表示，「陳建仁從中研院借調出任行政院長反映出一個值得討論的議題，那就是中研究的定位與績效」，引發討論。

葉匡時在臉書上表示，「陳建仁已經71歲，可以不受年齡限制，繼續擔任特聘研究員，等蔡英文總統任期屆滿，相信陳建仁將會回到中研院繼續領高薪擔任特聘研究員」。葉匡時更指出，根據中研院組織規程規定，具有全球性學術殊榮者之特聘研究員，其聘期不受年齡限制。國際級學術人才不可多得，值得特別尊重珍惜，要求他們在一定年齡就強制退休確實有商榷的餘地。

葉匡時更說，為了禮遇尊重學術人才，中研院的特聘研究員分為八個等級，每月薪資從13萬到49萬，「陳建仁顯然是具有全球性學社殊榮，所以可以拿到最高等級薪資，並且沒有退休年齡的限制」，不過葉匡時卻指出，「問題是，為何只有中研院有這樣的規定，國立大學卻沒法有類似的規定？」他更以陳建仁為例子，「他是每年都要經院務會議重新評鑑是否續聘？或終身免評鑑而永久聘任？他成為最高等級的特聘研究員之後，究竟對我國學術貢獻為何？不知道中研院能否對外做個相關規範的具體說明」。

葉匡時坦言，「中研院是個奇特的組織，其研究員沒有教學責任，只有很少數研究所有收研究生，卻擁有豐沛的研究資源」，葉匡時質疑，「純就經費預算來看，中研院去年一年預算大概是130億左右，居然超過交通大學、清華大學兩校合併的預算（共約100億），而台大的年度預算也只是200億左右，這樣的預算分配合理嗎？」

最後葉匡時直言，「中研院有這麼多具有特殊待遇的終身特聘研究員，又拿了政府這麼多的預算，我們是否可以知道中研院的特聘研究員以及中研院的整體績效是什麼？該怎麼評鑑？」