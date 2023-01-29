前副總統陳建仁出任行政院長，2024年總統大選，副總統賴清德在綠營是否仍定於一尊，似乎出現變數。媒體人吳子嘉預測，2024非民進黨的力量加起來，當選的機會非常大。

吳子嘉今(29日)在《董事長開講》網路直播節目中說，針對蔡英文改組內閣，就是擺明讓副總統賴清德選不上總統，免得被清算。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，不無可能，在這之前，蔡英文會盡力讓賴清德能夠先聽她的話。因為換國民黨執政，對蔡英文而言，還是有很大的壓力，不可控。如果賴清德可控的，或許就不需要這麼做；但如果賴清德還是不可控，蔡英文會從自己的角度去考量，而大於民進黨整體思考。

吳子嘉認為，從另外一個角度看，這次泛藍軍，也就是非民進黨的力量加起來，2024當選機會非常大。他非常同情賴清德，在苦戰的當下，其實幫他忙的人不多，因為他最需要政府大力支持，才能夠好好選舉，看起來這個政府不會幫他忙，甚至會不會變成準副閣揆鄭文燦跑出來跟賴清德拚。

另外，針對內閣改組，有網友問到，農委會主委陳吉仲和衛福部長薛瑞元為什麼可以留下來？吳子嘉回應表示，陳吉仲是總統蔡英文的子弟兵，他沒地方去，蔡英文一定要用他；而薛瑞元是新潮流，當然要留下來。所以完全是因人設事，看背景來決定的，改組是改真的，把不要的人趕走，換一些自己人。