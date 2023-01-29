1名駕駛行經台中1處彎道時，驚見前方對向車輛逆向超車，竟然還狂閃大燈要求讓道。

逆向還這麼囂張！有駕駛行經在台中市北屯區旱溪西路四段上1處彎道時，驚見前方1輛對向車正跨越車道在超車，嚇得他趕緊減速，然而，對方竟然還狂閃大燈疑似要求要讓道，他便稍微微向右靠讓出一半車道，避免箱撞；這樣誇張的超車方式也讓網友大罵「危險駕駛還這麼X」、「為什麼轉彎處是設置虛黃線啊，應該改成雙黃線啊」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段45秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市北屯區旱溪西路四段上，有汽車駕駛行經該路段上，在1處彎道上時，行駛的道上前方竟然出現1輛對向汽車，嚇得他趕緊減速，該車也一開始也「擠不進去」原本的線道上，並狂閃大燈要他注意，最後他趕緊減速像又微偏讓出道路，而對向車道也可見原本只有1線道的道路擠了3輛汽車，所幸這起超車事件未釀成車禍意外；對此，該頻道也在貼文寫下「現在是我逆向？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「危險駕駛還這麼X」、「這種超車方式希望哪天被收走」、「我就問，遠燈有沒有閃回去？」、「開小車只會亂停亂開」、「為什麼轉彎處是設置虛黃線啊，應該改成雙黃線啊」、「逆向還這麼囂張，支持檢舉」。