45歲男星林佑威，近年來把事業重心放在大陸，近日他曬出與「女兒」樂樂的合照，彷彿吃了防腐劑的凍齡帥顏，讓網友都驚呼連連，激動表示「這是兄妹吧」。

林佑威2013年在台劇《兩個爸爸》中，和楊一展分別演繹溫柔的爸比和性格爹地，而女兒「唐溫蒂」則由童星樂樂飾演，當時才8歲的她，如今已長成18歲亭亭玉立的少女，而28日是樂樂的生日，林佑威也特地幫她慶生。

樂樂也在臉書發文表示：「是好久不見的佑威爸比，謝謝爸比的驚喜慶生，今天不小心泛淚了好幾次。最最最後！謝謝身邊可愛的大家，18歲在滿滿的愛之中度過，非常幸福唷。」

而林佑威也PO文「我們兩個爸爸的寶貝小女兒生日快樂，從8歲到18歲一晃眼就過去，小樂樂長大成人了，願你永遠幸福快樂」。「父女」同框照也引起熱議，只見樂樂越大越有小女人的韻味，而林佑威更是驚人，歲月幾乎沒在他身上留下痕跡，完全看不出有變老。

「爸比為什麼都沒有老」、「爸爸還是一樣年輕呢」、「好扯喔，佑威都沒變」、「轉眼間爸爸變成哥哥了」、「溫蒂長大了，爸比都沒變」、「明明就是兄妹」。