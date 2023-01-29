必勝客大比薩外帶外送買1送3，連新年限定推出的「財圓滾滾金干蝦比薩」也適用。(必勝客提供)

APP訂購必勝客Pasta Hut紙包麵飯或獨享比薩，平日加1元可享美味副食4選1。 (必勝客提供)

明天就要收假上班，適逢月底荷包乾扁，加上開工首周就遇到星期六要補班補課，不少人湧現厭世感。必勝客開工日起祭出「超值必勝嗑」4大優惠，包含外送小比薩買1送1、外帶單點比薩48折起、大比薩買1送3以及Pasta Hut個人餐加1元多1件副食，用小確幸幫助上班族對抗開工症候群，省荷包大嗑美味比薩。

只有五天！必勝客破天荒 外送小比薩買1送1

1月30日開工日起至2月3日限時五天，必勝客破天荒首推外送任一經典口味或期間限定口味小比薩買1送1，包含超人氣「韓式泡菜燒肉」、頂級款「星級白醬海鮮」及新年期間限定「財圓滾滾金干蝦比薩」等超過15款口味，通通可以任選搭配，輕鬆點系列比薩不適用。

平日外帶單點8款比薩 下殺48折、現省341元

爽吃比薩不用等周末，1月30日起至2月24平日外帶單點大、小比薩，最低下殺48折，包括暢銷款「和風章魚燒」、大小朋友最愛的「夏威夷」以及素食必點「彩蔬鮮菇」等8款口味都有特惠價，最便宜的大比薩一個只要199元，小比薩159元，最高現省341元，堪稱小資族月底福音。

大比薩外帶外送買1送3 比薩、甜點、飲料都滿足

因應開春後公司或部門聚會需求，1月30日起至2月28日，必勝客同步推出「大比薩買1送3」好康優惠，單點大比薩就送一個比薩、再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂，比薩、甜點、飲料一次滿足，外帶外送均適用。連新年期間限定推出的開運比薩「財圓滾滾金干蝦比薩」也適用。此方案不適用輕鬆點系列比薩、奢華加貝烏金鮑魚比薩、莫札瑞拉嫩雞比薩。

APP訂購Pasta Hut指定美食 平日加1元送烤雞

針對個人餐部分，必勝客Pasta Hut開工日1月30日起至2月24日，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包麵、飯或獨享比薩，包括買氣暢旺的「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」、「波隆那海鮮紙包筆管麵」以及必吃款獨享比薩「和風章魚燒」、「雙層美式臘腸」等多樣選擇，加價1元即享BBQ烤雞等熱烤副食4選1。新的一年，用1元享受比薩小確幸。