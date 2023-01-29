台酒金牌啤酒（圖／吳靜君攝）

中國大陸海關總署解禁部分酒類、食品類輸陸，金門酒廠已經完成註冊，並且通過審核，恢復銷往中國大陸；但與金門酒廠同時被禁的台酒則未接獲好消息，並表示相關訊息還無法對外說明。

根據了解，中國大陸海關總署去年12月以「註冊訊息不完整」為由，禁止金酒、台酒以及部分食品業輸入中國大陸，而台酒高粱、啤酒等產品遭禁。

前國民黨主席洪秀柱、金門縣長陳福海接連到廈門會見國台辦主任宋濤，促成金門高粱恢復銷售中國大陸。中國大陸國務院台灣事務辦公室也表示，經有關部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新信息，對於不符合要求、暫時無法註冊者也會逐一說明原因。

台酒至今尚未收到通過審核的消息，根據了解，台酒是透過財政部國庫署以及衛福部等相關窗口與中國大陸協商，與金酒等模式略有不同。

財政部官員表示，去年酒類產品遭到中國大陸禁止時，財政部是酒類廠商的主管機關，確實有透過衛福部等窗口，協助業者補件，後續有些酒商已經有效完成補件，可以恢復輸陸。

部分食品廠也在被禁止的行列之中，中國大陸糕餅業、糖果餅乾業者皆表示「樂觀其成」糖果餅乾公會表示，不論是透過立委或者政府協助，最終要「補正所有文件」、「大陸海關總署」同意、審核過關才行，所以餅乾公會認為，年後還兩岸可以恢復交流，這是一件好事情，廠商不會做任何(政治)解讀。

糕餅公會年假期間還無法調查哪些業者通過審核，恢復輸陸，但糕餅公會能夠恢復輸陸、回到正常貿易是好事情，開工也會了解會員可以恢復貿易情形。

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