最近天氣冷颼颼，許多人都窩在棉被裡不想出門，近日一名網友興奮分享，他2年前買了某款電熱毯，原本預期禦寒效果不佳，不料使用過後「真的回不去」，還說會讓人溫暖到不想離開起床，貼文一出，引來眾多鄉民留言附和，甚至有人直呼：「窮人救星」。

原PO在PTT八卦板以「電熱毯才真的好用到炸吧？」為題發文表示，他2年前買了某款電熱款，價格約1千多元，本來沒有抱持多高的期待，沒想到用過後「真的回不去了」，只要睡前10分鐘打開電源預熱，就會讓人溫暖到早上不想起床，還有定時功能不怕忘記關閉。對此，原PO好奇發問，「有沒有電熱毯才是冬天最好用的神器八卦？」

貼文一出，一票鄉民大讚電熱毯CP值極高，「躺平族專用」、「電熱毯就是天冷續命的」、「按摩時躺過很溫暖，冷氣的暖氣都太乾燥了」、「只想省錢又暖的首選」、「超好用，用過就回不去了」、「窮人救星」。

不過也有另一派網友不買單，「同事剛用就燒起來」、「哪天真的直接炸起來就熟囉」、「暖氣整個房間溫暖才好用吧」、「睡覺真的超級爽，但離開被窩就沒用了」、「不好用，熱到踢被子」、「窮人才用，有錢人都開暖氣唷」。