怕機車曬黑？有女子在1處住家旁看到2輛機車椅墊上，各放著1塊常木板，且寬度足夠蓋住椅墊，而長度從車尾到車頭，這樣的擺設方式讓她很疑惑「看不懂，這有何作用」；對此網友歪樓表示「可能在上面曬菜乾」、「讓貓咪跳下來當溜滑梯使用」，但也有網認為是「防鳥屎」、「可能是擋貓抓的」。

一名女子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，疑似在一處住家旁停了2輛機車，機車上皆放上1塊木板，其木板寬度可以罩住機車椅墊，而長度是從機車龍頭至車尾，車頭處的木板還削了1凹處可以卡住後照鏡；奇怪的擺設方式也讓原PO在貼文寫下「看不懂，這有何作用」。

貼文一出，網友紛紛歪樓表示「讓貓咪跳下來當溜滑梯使用」、「不會被雷達偵測」、「阿公阿嬤曬蘿蔔專用板」、「空襲的時候在用的類似一種迷彩」、「阿嬤曬菜脯欸啦」、「翻過圍牆的時候順勢溜下來」、「怕機車曬黑」、「可能在上面曬菜乾」、「巷口年輕人賣的太陽能充電板」。

另外也有網友熱心解答，認為是這個用途「防鳥屎」、「可能是擋貓抓的，有時候貓一下就把座墊抓破了」、「日曬跟鳥屎還有貓」、「防止椅墊直接日曬裂開」、「防任何空投物，例如鳥屎」、「防貓狗猴跳蚤，防日曬燙屁股，防下雨下雪下冰塊」、「擋鳥屎，給貓狗躲雨，防日曬」。