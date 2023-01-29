針對媒體詢問，2024年國民黨總統提名黨內初選何時舉辦？若新北市長侯友宜不參加初選，國民黨主席朱立倫是否會出馬？朱立倫有給予正面答覆。媒體人吳子嘉表示，國民黨的總統提名若採全民調初選，侯友宜會面臨參加與不參加兩難的選擇。

吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中表示，2024年總統大選，國民黨辦初選可能性很大，侯友宜面臨兩難，到底要不要參加初選，但侯友宜若不參加初選，就有出局的可能性。

吳子嘉接著指出，從台北市立委選舉提名採取全民調，會引導讓國民黨總統提名變成要辦全民調初選，侯友宜會面臨參加與不參加兩難的選擇。如果不參加，侯友宜可能會出局，在侯友宜出局的情況下，就變成朱立倫入局了。這時天降甘霖，副總統賴清德放鞭炮。朱立倫代表國民黨參選的可能性大、民眾黨主席柯文哲害國民黨力量也會加大，兩人會一起落選。

有網友問到，看到新聞，國民黨在研擬萬一侯友宜不出來，就由朱立倫出來選，是否朱立倫又在蠢蠢欲動？吳子嘉認為，朱立倫不是蠢蠢欲動，他一直有準備要選大位，從來沒有蠢蠢欲動這回事，也就是說，他沒有一天放棄過。

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，侯友宜如果有意願，就選定一個良辰吉時大方表態。侯友宜是很優秀的人才，也獲得黨內外很多人的支持。