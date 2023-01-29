外界預期英國央行與歐洲央行將在2月2日舉行的貨幣政策會議上，各自做出升息2碼的決定。除了不斷縮小與美國基準利率之間的差距外，還要繼續壓制其持續攀升的通膨壓力。

美國聯準會31日舉行為期兩天貨幣政策會議，然後2月1日宣布利率決議。外界預期其將升息1碼至4.5％到4.75％區間，再創2007年來新高。

外界認為英歐兩大央行為縮小與美國的利率差距，將各自升息2碼而超過聯準會的升息幅度。英國央行將把基準利率水準從3.5％調升至4％，歐洲央行則從2％調升至2.5％。

美國減緩升息速度是因為其通膨率，從去年6月的年增9.1％持續縮小至12月的年增6.5％，12月核心通膨率更縮小至年增5.7％。

但歐元區通膨壓力卻持續攀升，12月核心通膨年增率，從11月的5％上升至5.2％創新高。英國核心通膨年增率在9月和10月均達6.5％創新高後，11月和12月則維持在6.3％而迫近新高水準。

歐洲央行總裁拉加德12月表示將會在一段時間內，以每次調高2碼的步伐來升息。她1月在世界經濟論壇上重申歐洲央行會維持這樣的升息步伐。但有歐洲央行高層持反對意見，認為在2月初升息2碼後就會減慢升息速度。

外界認為歐元區在2月1日公布的1月通膨率初值，是影響歐洲央行利率方向的關鍵點。

安智銀行（ING）報告認為觀察英國央行利率決議的焦點，是英國通膨率走向的預測。只有通膨率在兩三年內能拉回至或極接近央行的2％目標時，才能確定英國基準利率水準是否已達頂峰。