「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）曾是《大學生了沒》的班底，現在為《小姐不熙娣》的班底。近日她在節目透露，曾到泰國向妹子學習泰國浴的手法，讓主持人小S、派翠克聽得嘖嘖稱奇。

Sabrina近日在《小姐不熙娣》透露，本身很有求知慾，到泰國旅遊時，還特地在當地學正統泰式按摩，連泰國浴的技巧都不放過，她笑說以前去泰國玩時，都會在紅燈區觀察男生都在玩什麼，有任舊愛還會在那裡跟她分頭行動，因此埋下好奇的種子，「我很想知道為什麼男生都那麼想（洗泰國浴），就拜託泰國的朋友幫我安排（上課）。」

Sabrina還原上課的流程，「我就像男生一樣走進去，花錢，然後選一個我喜歡的女生，他們就帶我進去。」Sabrina透露教她洗泰國浴的姊姊都沒穿衣服，教學風格嚴厲，一直罵她技術不對，小S好奇地問最重要的技術是什麼？Sabrina回應：「就是要很溫柔」，表示姐姐們會在浴缸示範如何運用手腳、身體來服務，躺姿臥姿都有，連眼神都會訓練，Sabrina害臊地笑說：「這是我學來以後要服務我老公的！」也推薦有興趣的女生可循安全的管道到當地學習。