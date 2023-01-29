北約各國終於同意提供烏克蘭主戰坦克，總數大約200輛，可以裝備2個坦克旅。但是國家眾多，使用的坦克也有不同，這場捐贈計劃變成了一個「大雜燴」，提供了三種不同坦克， 美國M1A2艾布蘭(Abrams)、英國挑戰者2(Challenger 2)以及數量最多的德國豹2(Leopard 2)。雖然目前無法顧及，但是一定會造成後勤的惡夢，可能造成戰力的下滑。其實英國還有一個選擇，可以將約旦剛剛退役的400輛挑戰者1型(Challenger 1)，提供給烏克蘭，數量相當多，而且性能仍然優異。

英國電訊報(Telegraph)最近的一則評論指出「英國向烏克蘭發送了錯誤的坦克」，文章認為，英國基於道義，最先同意提供14輛挑戰者2型主戰坦克給烏克蘭，固然值得肯定，但是這麼稀少的數量，在戰場上的作用其實很有限。

雖然英國此舉有「抛磚引玉」的用意，希望其他國家陸續跟進，也得到了效果，美國同意提供31輛M1A2給烏克蘭，先移除關鍵技術，然後再生產 60-70 輛，並在明年某個時候交付。

Challenger 1 | The Desert Shield

德國也終於點頭同意提供烏克蘭豹2主戰坦克，但是各國的豹2型式各不相同，包括A4、A6兩種不同版本，在維護和零件要求方面大不相同。

作者羅伯特‧克拉克(Robert Clark)認為，與其這種「萬國牌」，不如大量提同一種先進的3代坦克，有沒有這種選項? 還真有！ 就是約旦剛剛除役的400輛挑戰者1型坦克，這數量是目前北約各國湊數坦克的2倍，而且很快就能提供。實在不知道，為什麼英國內閣沒人想到這個方案。

挑戰者1型於1983年服役，約旦是在1986年購入，雖然已不算頂尖，但它們仍然性能非常好，其火控系統、夜視系統和裝甲，仍然遠優於俄羅斯主戰坦克。在性能上，與美國M1A1坦克相當。

它最輝煌的實戰，是1991年第一次伊拉克戰爭，挑戰者1型坦克創下了最長的坦克擊敵記錄，成功擊毀4700公尺處的伊軍T-72，此紀錄至今未破。在整場第一次伊拉克戰，挑戰者1式摧毀了300 輛伊軍坦克，而自身沒有任何損失。

至關重要的是，它們現在可以大量供應。不需要趕工製作，不需要挪動機密設備，甚至不需要額外升級，因為挑戰者1式才剛剛從約旦退役，還算是熱機階段。 就等待英國內閣政府，何時才想起這件事。