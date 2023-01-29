金兔年最大紅包來了！台灣彩券今晚(29日)公告，大樂透頭獎3.31億元獎落台東市岩灣路的「億來發彩券行」，由一人獨得，這是兔年開春以來，頭獎金額最高的幸運兒得主。

幸運開出頭獎的「億來發」彩券行賴老闆透露，經常到店家100公尺內的媽祖廟拜拜，誠心向媽祖祈求生意興隆，更重要的是讓光顧客人能中個頭獎，「媽祖真的很靈驗」，兔年開春願望就實現；賴老闆透露，這也是繼這屆開出今彩539頭獎後，店裡再度開出第二個頭獎。

大樂透第112000015期頭獎號碼，依排序分別為02、08、09、15、27、31，特別號為42。

大樂透春節大紅包今共開出42組，總中獎注數為62注，其中25組為單注中獎、14組2注均分，3組3注均分；台彩統計至本期為止，累積開出大紅包組數為281組，還有剩餘79組將陸續開出。

大樂透春節大紅包9個中獎號碼依排序為04、05、08、09、10、11、24、29和48；開出大獎的投注站多達62家，有趣的是，金兔年財神爺似乎特別鍾愛特定店家，連莊開出大獎的包括南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」，今年初一、初二各開出一注春節大紅包，今又開出1注，等於連續假期10天以內，已開出3次大獎，該店自103年以來，累計已開出11次大紅包，每次都是獨得100萬元。

連莊的還包括臺北市文山區「來億發彩券商行」、新北市土城區「一之發彩券行」都是今年初二開出1注春節大紅包後，今晚再次開出1注；此外，花蓮市「金多寶投注站」曾在107年開出16.5億元的威力彩頭獎，這次首度開出大紅包；位於宜蘭市「千億商行」，自104年到111年已開出10注大紅包，這次是第11度開出大紅包獎項。