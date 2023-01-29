人生重來溜滑梯？有男子在網分享1張停車場旁的照片，照片中有個水泥塑造無障礙坡道，但是該坡道拍攝角度「太嚇人」，再加上底部空間看起來非常小，沒有足夠的緩衝區；對此原PO也調侃這是「無障礙溜滑梯」，但網友卻表示「應該是『無罣礙』溜滑梯」、「原本無障礙，滑玩變有障礙」。
一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，某一處停車場旁，有個水泥塑造無障礙坡道，一旁還有階梯，但該坡道疑似拍攝角度「太嚇人」，看起來有如遊樂設施溜滑梯一般，但底部呈現的1小塊空間，搭配坡道的長度與坡度，人似乎會煞不住，飛出去撞到一旁的欄杆；對此原PO也在貼文寫下「無障礙溜滑梯」。
貼文一出，網友紛紛留言表示「這下去會死吧」、「怕你煞不住車，建了欄杆替你煞車，貼心」、「應該是『無罣礙』溜滑梯」、「這不是給輪椅的嗎」、「原本無障礙，滑玩變有障礙」、「這下去，欄桿直接下去命中，沒兩粒也有一粒破掉」、「會有心理障礙」、「人生重來溜滑梯」。
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