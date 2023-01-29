自動駕駛是各國汽車廠與新創企業追逐與競爭的標的，也被認為是未來汽車駕駛的終極目標，但目前相關技術仍未成熟，全自動駕駛離安全與實用上的要求還有相當遙遠的距離。雖然如此，大陸汽車廠小鵬汽車創辦人何小鵬已公開放話，將在今年內率先於中國大陸推出全自動駕駛，並爭取在超過50個城市獲准使用。

《快科技》報導說，目前大陸自動駕駛領域參與競賽者極多，其中科技公司包括百度、華為之外，也有更多的車廠也在嘗試，而且已經做出一些成績，小鵬汽車是其中較知名的一家。目前小鵬汽車在城市高等級智慧輔助駕駛（NGP）已經在廣州全量開放，據稱表現良好。

在1月28日廣東高質量發展大會上，小鵬汽車董事長何小鵬表示，該公司作為一家成長於廣東、紮根於廣東的智慧汽車製造企業，將在2023年繼續推動高質量發展。

何小鵬表示，如果說過去的5年是新能源汽車的5年，新能源汽車的滲透率從最開始不到3%，到現在超過30%。「那麼，我相信在未來的5年，新能源汽車和以全自動駕駛為代表的智慧汽車會進入到下一個全新的5年。」

他表示，小鵬汽車會在2023年之後的5年持續進行高強度的研發投入，每年的研發投入都會超過60億元人民幣（約合台幣268億元）。2023年小鵬汽車會在中國率先推出全自動駕駛，並在中國超過50個城市能夠實現完全放手的自動駕駛。

何小鵬說，小鵬汽車要以2023年為起點，在5年內推出5款面向全球的智慧汽車，將中國的智能汽車帶向全世界。