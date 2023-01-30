義務役役期延長至1年、勞工面臨勞保破產風險等話題，近期都引發熱議。本月上市的《連戰回憶錄》，首度曝光前副總統連戰2004年3月19日、總統大選前一夜因319槍擊案停止選舉活動而未曾發表的「選前之夜」講稿，內容有連戰承諾當選總統後要馬上推動的六項重要政見，就包括推動募兵制，及任內一定讓國民年金上路，且之前會先讓勞保老年給付的一半可享18％利率優惠存款。

連戰在這份未曾曝光的重要講稿中指出，只要320勝利，520新政府成立，馬上要推動幾件重要工作，他承諾一定秉持誠信治國、說到做到，絕不會說一套、做一套，變來變去。他會專心做四年總統，不會做候選人，520就職，新政府會有個特別的小組，來追蹤考核政見兌現時間表。

連戰在講稿中提出六大政見，包括：

第一，當務之急就是要馬上提振經濟景氣，解決嚴重的失業問題，吸引國內外投資，政府更要領銜在四年內投入兩兆公共建設，創造20萬個工作機會，讓經濟再起飛，大家荷包再增加。

第二，新政府成立，一定要大力推動改革，包括憲政改革、司法改革、財政改革、教育改革、政府再造；所有民進黨政府在過去四年間曾經承諾但都沒做到的改革，我們來推動、來實現。像多少學生、家長、老師所期待的第二次教改，一定會盡快完成，達成大家共同的願望。

第三，新政府成立，會是一個公義的政府，他要特別照顧弱勢的農漁民及勞動大眾。因此他承諾在實現國民年金制度之前，老農老漁津貼將照發照送，勞保老年給付的一半可享有18％的優惠存款，都將立即推動。為了讓社會能夠更公平、更有正義，國民年金制度讓民進黨政府耽誤了四年，我們一定要在任期內實現，讓所有資深的國民，在辛苦一輩子退休後，能夠享有每月8900的收入，讓老人家、銀髮族生活的更有尊嚴，也減輕年輕一代家庭「養老敬老」的負擔。

第四，新政府要特別替年輕人著想，兩年的兵役實在太長，也浪費國家寶貴的人力資源。他提出的募兵制，陳水扁政府雖然百般刁難說不可行，但兵役改革制度是無法抵擋的潮流，民進黨一定會拿香對拜。

募兵制要成功，要有一個和平穩定的兩岸關係，以及足夠的國防預算，新政府在照顧到這兩個重要的前提後，會逐步縮短役期，最終目標就是採精兵主義，由志願服役的職業軍人，當國防防衛力量的主力，一般的年輕人只要接受嚴格的三個月入伍訓練，退伍後成為後備戰力，這樣年青人就可早點踏入社會發揮所長，或出國深造，或成家立業。

第五，新政府520成立後，一定要建立清清白白、乾乾凈凈的政府，政府重要首長的財產都要交付信託，不能自己或交由太太管理，更不能有內線交易炒股票。尤其行政風氣要改革，不能再允許見不得陽光的關說橫行，也不允許總統、副總統乃至部會首長的機要、身邊的人藉由各種名目有不正當金錢的收入。就連婚喪喜慶也不能鋪張，尤其不可以有超乎社會常理、收受異常的禮金、奠儀。

新政府一定要終結現在的黑金進行式，國民黨受過黑金之害，也付出了慘痛的代價，重新執政後，絕不允許黑金勢力死灰復燃，同時也將法辦過去的黑金重案，讓違法者無所遁形。

第六，台灣的國際地位，長期因中共打壓，短近因陳水扁政府的莽撞，昧於情勢，使得處境越來越艱難。因此320當選、520就職前夕，他希望先能到美國、日本等重要友邦進行外交修補之旅。之後，他也願意到中國大陸進行和平之旅，希望恢復兩岸正常的對話，促請中共當局尊重台灣民意，逐步除對台飛彈的部署，尤其對台商權益的照顧、三通的進展，希望對岸有善意的回應。

連戰在這篇講稿中也強調，過去十幾年來，密集的選舉，因為許多不必要的分化手段，導致社會的價值觀、人性的是非善惡被嚴重扭曲，很多人都感慨這已經是扭曲的台灣、仇恨的台灣，這不是真實的台灣。因此他當選總統，最大的使命就是要重建社會的倫理價值，找回台灣人真正的謙卑、刻苦耐勞、勤儉持家、相互關懷包容的美德。