高雄深夜規模3.2地震 最大震度4級 03:032023/01/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，29日23時15分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.0公里，震央位於高雄市政府東北方81.1公里（位於高雄市桃源區），最大震度高雄市4級。（編輯：林治平）1120129 網咖男遊戲打一半「中離」氣炸隊友 竟是警察在身邊 鳳山民宅失火燒死1木工男 房內全是木材 家人見遺體崩潰 2023港都老四川盃全國青少棒錦標賽開打 「7冠教頭」洪一中親自開球 #2地震 #高雄市 #規模3 #最大震度4級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市3大考量辦理社宅成果豐碩 2年決標8710戶 10:582023/01/28 生活 關懷失智人士不遺餘力 高雄社會局提供家庭支持 15:002023/01/27 寶島 蓮潭燈會最濃台灣味首日吸30萬人次 今晚間明華園上陣 15:332023/01/27 生活 少女車禍眼眶慘骨折 醫師靠一妙招救回少女雙眼 16:112023/01/20 健康 獨》陸配居留逾期將遣返 淚求有過動兒要照顧 移民署急伸援手 11:322023/01/19 社會 4年後再戰高雄 對手是他？柯志恩驚爆1祕密 22:332023/01/27 政治 賴清德赤山文衡殿發放福袋 董事長：拜過的都會當總統 14:302023/01/27 政治 新春美學饗宴！ 來高雄內惟藝術中心走春聽中西經典名曲 15:572023/01/25 生活 高雄六龜鄉村地區規劃 工作坊網羅民間意見 15:032023/01/25 生活 守護美好環境 高雄環保局籲請減少使用一次性器皿 13:532023/01/21 寶島 高雄首件蛋黃區社宅 凱旋青樹2月7日受理申請 04:102023/01/29 地方新聞 網美必拍景點！寒冬中一抹紅 紅花風鈴木正綻放 12:052023/01/28 生活 愛河小年夜點兔燈賀新春 來駁二迺過年主題市集 11:012023/01/19 生活 「罷韓總司令」前進中央！ 陳菊左右手史哲內定文化部長 04:102023/01/28 政治要聞 陳建仁跟高市府借將 文化部長將由「他」出任 20:452023/01/27 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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