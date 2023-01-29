春節連假期間，不少餐飲業選擇不休息，以服務更多消費者，就有一家蔬食料理店初六晚上營業時，遇到一對情侶，感念店家忙碌中賣力服務，因此塞給服務員一張百鈔表示感謝，店家商討後也決定捐出100元給慈善機構，希望善的循環一直延續下去。

蔬食料理店家在臉書粉專分享，日前一對情侶來用餐，突然塞給服務員一張百鈔，覺得我們在忙碌的狀況下還能賣力服務，特地給我們小費，過年期間已有多收一成服務費，「我覺得做生意應該拿的我們已經收取」，因此決定把情侶給的小費投入愛心箱做愛心，「希望善的循環一直延續下去」。

貼文引起網友紛紛留言，「貼心的客人，暖心的店家」、「都是暖心的善舉，很棒」、「善的力量就是這樣會無限延續」、「善的無限循環，1+1大於二」、「很有愛心又很有智慧的餐飲經營者，另日定會呼朋引伴前往消費情誼相挺，這是善的循環」。

不過也有人表示，「如果我是給小費的客人看到這篇文，我的心裡應該會不舒服，我是要給服務我的人員小費，表示我對他的服務肯定與支持，不是要拿去捐的。發文應該要說你收下客人的一百塊，然後你自己再掏出一百塊做愛心，這樣才不會傷了別人的心。」

對此，店家也回應「當下服務員是覺得大家都很努力，不應該只有她收這一筆小費，而且我們有收服務費了，所以決議幫客人做愛心，並非要求服務員捐出，我想了想你說的也有道理，雖然同仁婉拒了，並決議捐出，但這是她的努力，我會將客人給予的小費歸還他，也是基於對客人的禮貌，謝謝」。