國民黨台北市前議員羅智強宣布要參選立委，日前曾說預計在農曆年後，就會做出最後決定。至於是哪個選區？羅智強29日表示，他決定要去台北市內湖南港，當台北市議員游淑慧的立委競選總幹事。他透露，想參選的選區已經有了大方向，但還有一些細節要考慮，請大家再給他一點時間考慮。

羅智強29日在臉書粉專貼文表示，上政論節目時，和他的好戰友游淑慧同台，主持人問他，想好去哪一區選立委了嗎？羅智強表示，他決定去台北市內湖南港……，當台北市議員游淑慧的立委競選總幹事。

羅智強接著指出，其實這也不是開玩笑，他決定參選立委。但更大的心願是，希望像游淑慧、台北市議員徐巧芯這群認真、敢言、有戰力的夥伴們，大家可以一起進到立法院，為國會革新、立法改革，扮演關鍵的力量，相信他們一定會是很優秀的立委。他希望2024不只是為他自己一個人的選舉努力。也希望為這一群優秀的「未來立委」盡一份力量。

羅智強透露，至於他想參選的選區，雖然已經有了大方向，但還有一些細節要考慮，請大家再給他一點時間考慮。

網友紛紛表示，「強哥來內湖，會有很多人支持你的」、「改變也是一種選擇！加油」、「 大安區等候您」、「向困難選區進軍，中南部歡迎羅議員」、「覺得您應該留在桃園打拚，加油」、「支持芯智慧連線」。