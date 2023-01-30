從給女兒找工作，到購買員工福利用房、認購內部基金等，大陸紹興諸暨的老趙（化名）怎麽也沒想到，自己竟會掉進遠房表親設計的騙局，3年來累計被騙了人民幣700多萬元（約新台幣3123萬元）。實施這個連環騙局的宣某（化名），近日被判了12年。

《上觀新聞》報導，老趙的女兒2018年即將大學畢業，宣某知道後，熱心地上門介紹工作。宣某是杭州人，是老趙的遠房表親，平時不常走動，他自稱在阿里巴巴航旅部上班，可以幫表妹入職。隨後，宣某為表妹安排了一場「面試」，他找來同夥斯某、劉某冒充事業部組長和人事部主任，在杭州為老趙一家當面引薦，騙取信任。

見面後，宣某先是稱表妹的學歷和工作經驗不足，入職前需要她先考證，過2年還會安排她到英國留學。就這樣，宣某以辦理留學資質、簽證資金凍結審查、購買保險等理由，騙取老趙一家20餘萬元。留學因疫情推遲了，宣某便先幫表妹「入職」阿里當「旅遊師」，這份工作不用到公司打卡上班，甚至還能全國旅行。

宣某作為「上司」，每月會發送一份旅行目的地給表妹，她只需要到指定地點完成打卡，再對景區、酒店進行測評，最後撰寫旅行體驗。而所有出行費用，宣某都會幫表妹「走流程報銷」，甚至還會給她按月發放工資，而實際上羊毛出在羊身上。

之後，宣某的詐騙理由變得更加五花八門，他以內部基金認購、員工福利用房、用車購買費、雙十一活動投資、繳納養老保險、繳納公積金等理由向表妹索要相關費用。不僅如此，宣某還偽造阿里基金購買合同，以購買私募基金對表妹工作有利，勸導老趙夫婦借錢集資購買，共計騙取老趙一家700餘萬元。

某宣為持續獲得信任，前期每月都會給老趙轉幾千元錢，稱是投資返利。然而，騙到錢的宣某到處賭博、揮霍，到了2021年7月，沒有按期轉帳甚至失聯，老趙一家才意識到被騙，來到城中派出所報案。

受理案件後，諸暨市城中派出所民警齊亨賢主辦該案，同年8月，宣某及其同案犯被公安機關抓獲。在進一步偵查期間，齊亨賢成功幫趙先生一家追回200餘萬元現金，並扣押宣某價值近300萬元房產一套。2022年底，宣某被諸暨市人民法院依法判處有期徒刑12年，責令退賠趙某一家全部經濟損失，其他同案犯已另案處理。

更多 CTWANT 報導