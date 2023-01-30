星座專家唐綺陽分析1/30~2/5星座運勢，本周諸星皆順行，金星進入雙魚，適合睡覺、放空休息，美容覺效果佳，也適合沉浸在藝術跟美的世界；另外火星順行在雙子，要加速處理交通、車子、旅行等相關事務，並開始重視人際間情感的凝聚，同時也重新調整、拿捏適當的距離。

星象影響：金星進雙魚，火星在雙子

【累的：雙子座、巨蟹座、處女座、雙魚座】

雙子：工作可向強者學習，談感情要隨和點

巨蟹：工作或感情的付出，都要找懂你的人

處女：情場職場誘惑皆多，要謹慎判斷

雙魚：堅定個人工作信念，戀愛要保有自信

【穩的：牡羊座、天蠍座、射手座、水瓶座】

牡羊：工作勇敢點別害怕，感情也別糾結猶豫

天蠍：事業謹慎點是好事，戀愛決定權在自己手中

射手：工作越務實越順利，與另一半感情漸入佳境

水瓶：事業應為長遠佈局，感情能頭腦清醒地判斷

【讚的：金牛座、獅子座、天秤座、摩羯座】

金牛：職場上有領袖魅力，感情可主動出擊

獅子：工作財運皆有收穫，戀情展現慵懶的魅力

天秤：員工方面事務順利，桃花可能以職場為主

摩羯：職場暖心很加分，戀愛別當中央空調，再勇敢一點