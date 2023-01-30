去年九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統也因此辭掉黨主席，六都中有四都都被國民黨籍的候選人拿下，基隆、台北、桃園、新竹市長寶位更是易主。有一份最新的民調指出，對於這4位新任市長的施政，有57％的民眾認為「台北市長蔣萬安」施政最有亮點，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》29日對於「基隆、台北、桃園、新竹的新市長就職已滿一個月，誰施政最有亮點」進行了網路民調，截至29日23時，已有1萬人進行投票，有57％的民眾認為「台北市長蔣萬安」施政最有亮點、有13％的民眾認為是「桃園市長張善政」、有5％的民眾認為是「基隆市長謝國樑」、另有21％的民眾認為是「新竹市長高虹安」、同時還有4％的民眾有「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「都很努力，我想不久的將來，都會有不錯的政績，拭目以待」、「這四個都很好，只是在野聯盟要合作，以下架民進黨為優先考慮」、「希望認真做，不要讓人民失望，加油」、「不是蔣萬安有多厲害，是因為有李四川，一個頂三個」、「都很好，不分軒輊」、「國民黨蔣萬安市長舆李四川副市長滿月政績最亮眼，台北讚」。