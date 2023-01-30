大陸和印度大力購買俄羅斯原油，讓俄羅斯去年能夠在西方制裁下維持收入，然西方計畫在2月5日將制裁擴及石油產品，專家表示，大陸和印度可能不會再大量進口，因為兩國都是淨出口國。

商業內幕報導，去年12月5日，七大工業國組織（G7）和歐盟出台俄油限價措施，價格上限落在每桶60美元。制裁上路幾周後，俄羅斯原油出口暴跌，且沒有影響國際油市，讓西方大受鼓舞，目前正計畫於2月5日將限價擴大至石油產品。

報導指出，雖然在此之前，大陸和印度大肆搶購折價俄油，但面對西方新一波的制裁，大陸和印度可能不會再出手相助。

大宗商品分析公司Kpler首席原油分析師卡托納（Viktor Katona）表示，「大陸和印度都是石油產品淨出口國，沒有再擴大進口精煉石油產品的必要」。

卡托納說，俄羅斯的供應可能會流向新加坡、阿聯酋等國家，再流往亞洲市場，或者是流向西非及拉丁美洲地區。至於歐洲可能會從美國和亞洲進口更多柴油。

大陸和印度透過自己的煉油廠提煉燃料，這些也能夠供應歐洲，且根據英國媒體《金融時報》報導，已經有大陸貨物開始運往拉脫維亞，即便需要花費更久的時間和額外成本。此外，晨星（Morningstar）高階分析師埃利斯（Stephen Ellis）說，禁令可能會讓大陸和印度有更多討價還價的空間。

而對於這項禁令，莫斯科也不可能坐以待斃，俄羅斯可能會減少精煉產品，穩定石油的產量，並擴大對印度和大陸的原油出口。埃利斯補充，俄羅斯還可能利用削減精煉產品出口，作為減少歐洲供應的武器。