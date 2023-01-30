隨著為期10天的年假來到尾聲，許多民眾紛紛返回工作崗位待命。男星無尊（謝駿毅）於年假期間到東部旅遊，27日從花蓮開車回台北期間，因為龐大的車流量，花了7個小時才到住處，讓他不禁直呼「我不只累，還開到暈車」。

無尊在年假期間去東部旅遊，在台東伯朗大道拍了許多照片，興奮表示，「心心念念想來的伯朗大道終於讓我看到了，這裡的背景好像是key上去的有夠美，過年真的好廢好爽只顧著玩就好，開工的事等開工再說。」不過他27日卻於臉書發文透露，從花蓮開車回台北，花了7個小時才到住處。

無尊形容當時開車北返的心情狀態，「離開蘇花公路時我媽說終於出山了。對，妳兒子真的快『出山』了。」他還直呼「我不只累，還開到暈車」，同時附上一張疲憊不堪的翻白眼照片，逗趣表示自己出門前喝了一杯牛奶，「這是不是叫乳暈（咦）。」

貼文曝光後網友紛紛表示「辛苦了，新年快樂」、「身為花蓮人從來不在假日回家」、「我前天從富里開回台北開了10小時，好久開到想哭」、「大年節慶一定塞塞塞」、「塞到爆，好可怕」。

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