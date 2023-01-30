台股虎年在17日封關，累計指數全年度共跌掉2741.47點。分析師黃漢成表示，從美股那斯達克跟費城半導體來看，都逐漸朝年線挑戰，加上外資近期在台股也持續加碼權值股，合理推論，金兔年開紅盤的機率非常高。另外新台幣也持續升值，將有利於紅包行情續強。

黃漢成指出，往年一月都有元月效應，今年也有反應；二月目前來看，則因為市場資金有機會演出回補行情；三月大多數公司都會公布股利，也有行情可期；四月目前看來，因為要公布年報，可能會有些公司趁機打銷呆帳，要觀察；五月則是開始股東會行情；六月因為有公司半年報作帳行情；七月有除息行情；八月開始則是旺季效應；九月有蘋果新機發表；十月有國慶行情；十一月公布第三季財報，可望有利多行情；十二月則又有年底作帳行情。

黃漢成強調，投資人今年最佳的進場切入點，應該就是會在第一季財報公布的時間點，也就是四月的財報利空。

展望金兔年，分析師張陳浩表示，台股將呈現先蹲後跳，首先第一季還是要繼續反映清庫存及財報變數，但是下半年開始有機會逐漸走強，預料第四季將會是年度最高點。

股王大立光能否穩住寶座，蘋果是否提升今年新機的鏡頭規格將是觀察重點。（圖／Apple提供、CTWANT資料）

至於可以觀察的族群有哪些？張陳浩表示，第一季主要還是由原物料族群表現最佳，像是鋼鐵、水泥、塑化等，投資人都可以留意。另外節能族群也持續受惠於政策加持，儲能、風電和太陽能也可望吸引資金進駐。

而電子股部份，張陳浩還是要觀察蘋果iPhone表現，其中大立光（3008）將是主要指標，如果鏡頭規格提升，推升手機銷售增溫，則有股價表現機會明顯反彈。而台積電（2330）則是會越來越好，雖然有美國及日本設廠的折舊需求，將會壓抑毛利率，不過營運會倒吃甘蔗。至於近期相對疲弱的ABF族群，也有開始築底跡象，預料年後也會有所表現。

張陳浩之前也指出，台積電很適合存股族投資，而且要越跌越買，才會明顯的存股效益。

法人預估，台積電雖然有美國及日本設廠的折舊需求，但營運將會倒吃甘蔗。（圖／黃耀徵攝）

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，外資及投信在一月都持續站在買方，也透露出對於年後的期待，只要個股的短期均線沒有跌破，將可維持多頭的操作格局，其中第一季的操作策略，則可以選擇有政策題材的族群，像是儲能、生技及內需相對概念股。

分析師林鈺凱表示，金兔年的投資策略，可以觀察幾個點，首先是政府心態，有力守萬四的決心；第二是外資買超回籠，近期9個交易日買超超過1300億元；第三是融資融券籌碼變化，開始有軋空行情出現，可以觀察券資比較高的個股；第四是經濟衰退的預期，也就是說，市場都已經認定，2023年經濟將衰退，反而不用太擔心；第五則是降息的預期心理，市場普遍預期，下半年有可能會降息；第六則是俄烏戰爭的影響淡化，除非戰局有出現較明顯變化。

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