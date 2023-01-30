「最熟悉公司營運狀況的人就是大股東，如果大股東都大力加碼持股了，除非是原本的持股比重就低於法令規定，那就要再觀察看看，不然整體來看，當大股東加碼自家股票時，有可能就是股價已經跌深，連大股東都覺得不合理的價位，因此投資人可以觀察是否具有買進加值。」仲英財富投資長陳唯泰說。

觀察去（2022）年第四季的上市櫃公司大股東加碼自家股票的統計資料，當然最大的指標公司，就是台積電（2330），根據公開資訊站資料，台積電總裁魏哲家在10月份將名下所持有的6346張持股，質押了1600張，市場預估可取得超過6億元的資金，由於10月並非是報稅時期，加上質押取得的金額也不少，因此讓市場關注魏哲家質押持股的用途，就是要來加碼自家股東。

果不其然，魏哲家在10、11及12月，連續三個月都加碼的台積電持股。甚至魏哲家面對媒體詢問對於巴菲特首度持有台積電股票的看法，他就直言希望會有正面效益，因為他自己都繼續加碼台積電股票了，「而且還是借錢買的。」

東和鋼鐵公司董監去年每月都有加碼持股。（圖／翻攝自東和鋼鐵官網）

法人指出，另外東和鋼鐵（2006）董監事在去年也是逐漸增加公司持股，加上近期國際廢鋼行情轉強，讓鋼筋報價相對有撐，以目前其股價價位來看，不難看出公司仍看好未來鋼市而加碼公司持股。

分析第四季公司大股東加碼持股變化，其中港建*（3093）在12月就是由法人董事兼董事長王氏港建國際（集團）有限公司直接加碼；11月，三商壽也是由法人董事兼董事長三商投資控股股份有限公司加碼持股；10月的堤維西也同樣是由法人董事兼董事長國啟敏投資股份有限公司加碼持股。

觀察外資在今年封關前夕的買超狀況，由晶圓雙雄聯電（2303）及台積電（2330）分居前兩位，而3-10名則是由金融股統包，分別為新光金（2888）、元大金（2885）、台企銀（2834）、開發金（2883）、中信金（2891）、台新金（2887）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）。

如果放寬到外資買超前20名，則還有國泰金（2882）、第一金（2892）、富邦金（2881）、合庫金（5880）等，合計多達12檔。

金融股去年遭受疫情險重擊，但今年衝擊不再，也讓外資今年以來持續加碼。（圖／富邦提供）

法人指出，金融股相較於科技股，並沒有所謂的庫存問題，去年的防疫總理賠金額雖然尚未公布，不過市場普遍預估約在2500-3000億元，已經是最大的谷底，今年就不會再有防疫險的變數出現，而且像是金控指標的國泰金及富邦金，去年股價都一度接近腰斬，近期短線漲幅也約有10-20%，相較於去年高點，也還是相對低位階，因此也是投資人或是存股族可以觀察的族群。

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