陳志強前年花2300萬買下台北市大安區房子，去年裝潢完成後與老婆曾智希入住作為新婚房。時報周刊CTWANT日前直擊小倆口閒暇的日常，連送洗衣服都形影不離，感情甜蜜到不行，曾智希一身「下身失蹤」打扮，俏皮又不失性感。

陳志強與曾智希牽著愛犬黑秀去洗衣店，曾智希的美腿很引人注目。（圖／本刊攝影組）

去年十二月三十一日下午一點半左右，陳志強與曾智希牽著愛犬黑秀出門，一家三口休假黏踢踢。陳志強看起來心情跟精神都很好，口罩下輕鬆喜悅的表情藏不住，走在前頭的他，牽著黑秀讓牠四處嗅聞，而「以夫為天」的曾智希跟在後頭。

搬進大安區的新婚宅的他們，似乎對生活環境已經非常熟悉，一起散步到附近的洗衣店送洗衣物，離開時遇到電視台友人，陳志強熱情拉下口罩與對方小聊了幾句，接著又牽著黑秀在社區周邊散步，晃了一會兒便返家。

小倆口在洗衣店等著拿衣服，不時交談幾句。（圖／本刊攝影組）

陳志強前年買下大安區總價2300萬、權狀27坪的國宅，花了360萬裝潢，還透露對床墊品質要求高，打聽到各飯店愛用品牌，最後精選某牌子要價18萬的床墊。而曾智希對於裝潢都「以夫為天」，以他的意見為主，原本她看上一座要價32萬的馬桶，被陳志強勸退，「我說如果哪天要搬家怎麼辦，智希還說要把馬桶搬走，最後我們選3萬的馬桶，但外型功能都跟32萬差不多，所有傢俱家電都是雙方最好的選擇。」

新婚一年的他們，透露正在努力「做人」，陳志強不僅掌握曾智希的排卵期，更打趣透露做人的「知識」與「姿勢」都有研究透徹，還懂得要測體溫的變化，來得知排卵的狀況，備孕觀念很充足。

兩人對於新家附近的環境已經摸得很熟悉。（圖／本刊攝影組）

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