高雄市副市長史哲出任文化部長，外傳監察院長陳菊推薦，已遭監察院否認。台大政治系教授左正東認為，史哲跟留任的交通部長王國材，都曾經在陳菊麾下做事；至於陳菊為什麼這麼重要？很顯然是在防賴。因此，他認為，總統蔡英文要拉攏陳菊，未來牽制副總統賴清德。

針對這次內閣改組，左正東29日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，去年選舉大家不滿意的這些閣員，基本上都沒動，農委會、NCC、衛服部等閣員，仇恨值最高，可以想見，今年他們大概還會像去年一樣，有各種各樣誇張行徑出來。

左正東接著指出，有人覺得這是「派系內閣」，是排賴、卡賴、防賴的派系分配。陳菊的角色很重要。史哲跟王國材都曾經在陳菊麾下做過事，而且跟陳菊關係很密切，但這跟是不是陳菊推薦的是兩件事情，從他們兩人個別的資歷來看，都跟陳菊關係很密切。

左正東接著點出，陳菊為什麼這麼重要？很顯然也是在防賴。因為在4年前，賴清德出來宣布參選民進黨內的總統初選後，陳菊還公開說賴清德永遠是他的兄弟，所以他認為，蔡英文要拉攏陳菊，未來牽制賴清德，陳菊還是具有非常關鍵的地位。

另外，左正東也指出，數位發展部長唐鳳過去這一年以來，到底做了什麼樣重大的建樹？並沒有看到。唐鳳也是仇恨值很高的部長，編列了這麼多預算進去，結果是點麵線用的。