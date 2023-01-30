喬柯維奇（Novak Djokovic）在今年澳網奪冠的唯一遺憾大概就是他的父親瑟吉（Srdjan Djokovic）未能親臨現場觀戰，比賽鏡頭中可以看見喬帥的親友席有個空著的座位。瑟吉是個充滿爭議的人物，這一次他在賽前踩了紅線，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的支持者同框，為了避免西方媒體追殺，忍痛缺席準決賽以及喬帥的封神之戰。

摘下第22座大滿貫金盃的喬帥說：「我以為媒體和這件事都會冷卻下來，結果並沒有，我們同意他最好還是不要在此現身。這對我們兩人打擊很大，因為這是非常特別的時刻，沒人知道以後會不會再有。」

瑟吉為了兒子發表過不少爭議言論，包括批評費德勒（Roger Federer）「不是一個好人」，嗆聲要他「早點退休」，又公開反對澳洲總理的疫苗法令，聲稱喬柯維奇身為塞爾維亞人而遭到「政治迫害」。喬柯維奇拒絕接種疫苗的時候，瑟吉還說「他不會接受澳網的勒索。」

這次澳網算是寬大處置，瑟吉重申自己的反戰立場，澳網饒恕了瑟吉的荒唐行為，准許他出席賽事，瑟吉仍等到比賽結束才到現場和兒子見面。喬柯維奇說：「我可以看出他有一點難過，他對我說，我自己在球場上的感受才是最要緊的，如果他覺得這樣做對我比較好，那我也只能接受了。」喬帥又說：「沒關係，總之還是有個好結局。」