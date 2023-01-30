25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，擁有甜美臉蛋及E級上圍為人所知，過往因一張辣照被網友封為「平交道女神」。近日，在台灣也頗具知名度的大馬女神DJ藍星蕾就曝光了多張「拜太歲」的模樣，穿著火辣而引發了關注。

亞洲知名DJ藍星蕾經常來台灣發展演藝活動，適逢過年回到馬來西亞與家人團聚，她也分享幾張廟宇參拜的走春照，只見她穿著性感貼身的淺灰色短洋裝，裙襬幾乎只能遮蓋蜜桃臀，同時展現修長美腿與火辣的身體曲線，令人大飽眼福。

前往當地一處名為柔佛新山三善宫(Rumah Berhala Sam Siang Keng) 的廟宇參拜。稍早，藍星蕾則在文中寫下「拜太歲」、「2023順順利利」。美圖一出，吸引大批網友關注，紛紛留言「好美又漂亮喔」、「太美了」；也有不少網友以過年吉祥話問候「新年快樂，星蕾」、「祝福諸事如意，開工大吉」等語。

事實上，藍星蕾除了擁有甜美臉蛋，與超火辣的身材，加上「亞洲百大DJ」的頭銜，她還是個學霸，在新加坡奧林比亞大學攻讀國際商務法律學士及碩士的學歷，證明自己是一名能動能靜的高學歷正妹，官方IG「amberna_official」擁有728萬粉絲，近幾年選擇到台灣發展演藝事業，前途相當令人看好。