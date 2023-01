英國知名團體「一世代」(One Direction)成員哈利史泰爾斯(Harry Styles),自團體單飛後便成搖滾歌手,演藝事業更跨足戲劇,先前更在漫威電影《永恆族》中擔任愛神一角,正式進入漫威宇宙中,而日前他在美國進行演唱回巡演時,卻在舞台上發生「皮褲裂開」的尷尬意外。

哈利26日於美國加州英格爾伍德(The Kia Forum)進行《Love On Tour》巡迴演出,當演唱到歌曲《Music for a Sushi Restaurant》時,他單膝跪地雙手攤開沉浸在音樂中,不料皮褲卻瞬間炸開「該邊」全露,讓他連忙起身用手遮住褲襠,表情相當尷尬。

harry styles ripped pants i oop jumpscare pic.twitter.com/vsOk3KP8ez — clarao archive @hesplsing (@hscunderia) January 27, 2023

隨後再度出場時,可見他已將毛巾圍在身上,然而他也不忘自嘲「我褲子破了,所以我必須向前幾排的人道歉,畢竟這是一檔闔家歡樂的演出,對吧?」以幽默方式化解褲襠裂開的尷尬。

事實上,過去「一世代」的成績相當亮眼,發行多首熱門單曲,包括《What Makes You Beautiful》、《One Thing》、《Live While We're Young》、《Story of My Life》等,但團體卻在2016年宣布暫時停止活動,成員們也各自單飛,現在每位成員仍活耀於樂壇中,粉絲也期待成員們有朝一日可以再度合體。