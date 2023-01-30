紅遍全台的《想見你》電影版25日於南韓上映，主演群柯佳嬿、許光漢跟施柏宇26日特地飛到南韓宣傳電影，而粉絲們也紛紛展現熱情姿態，從機場開始就展現追星許久的功底，呼喊聲響徹雲霄。此外，在宣傳活動中，更有粉絲驚喜獻上禮物「孔劉衣架」，29日搭機返台時便被拍到與其的同框照。

《想見你》的「鳳南小隊」日前飛往南韓宣傳該劇的電影版，在電影院中舉辦見面會，更與南韓粉絲們熱情互動。尤為有趣的是此前在台灣的宣傳記者會上，3位演員便提及自己最想見到的韓星，許光漢是歌手IU、施柏宇則是女團BLACKPINK的成員Lisa，而柯佳嬿為以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的男神孔劉。

對此，粉絲們也在見面會上特地攜帶「孔劉衣架」來到現場，柯佳嬿更在與粉絲的互動環節中，驚喜接過該衣架，滿臉不敢置信的神色，還頻頻指著自己，向粉絲確認是否真是送給她的禮物，更與它合照。

此外，29日上午柯佳嬿現身仁川機場準備搭機回台，就被韓媒捕捉到帶著孔劉衣架的畫面，可能是怕被折壞，由隨行工作人員放在大型的手提袋中帶著，而柯佳嬿身上的包包，則是吊著另一個禮「兔子娃娃」，韓國粉絲見到這個畫面都紛紛大讚柯佳嬿的舉動相當可愛，而相關影片也在社群平台推特上廣為流傳，網友們看到後都不禁大笑，留言：「真是太讚了」、「認證她是孔劉的忠實粉絲了」、「衣架應該會受到妥善的照顧。」柯佳嬿更在個人ig上曬出所有禮物的認證照片，向粉絲表達感謝之意。