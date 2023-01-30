金管會為扶植新創產業發展，持續打造有利於新創企業掛牌籌資環境，表示已陸續鬆綁「台灣創新板」承銷商輔導期間、申請時掛牌條件、掛牌後轉板年限、承銷商保薦期間、合格投資人資格等5大項目，2023年將持續蒐集國際市場新制及聆聽外界建議，精進創新板機制。

為配合「亞洲．矽谷2.0推動方案」計畫，扶植綠電及再生能源等六大核心戰略產業及創新產業發展政策，金管會督導在現行多層次資本架構下開設新板，證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」均於2021年7月20日開板運作。

據金管會統計，自開板至2022年底，櫃買中心「戰略新板」已有18家公司登錄掛牌。而證交所「台灣創新板」雖已有10家申請，但僅1家完成掛牌、2家經過審查核准待掛牌，未達到原本設定的10家完成掛牌目標。

為持續打造更有利新創企業掛牌籌資環境，金管會督導證交所於去年8～11月間，陸續放寬「臺灣創新板」申請前承銷商輔導期間、申請時掛牌條件與承銷商保薦期間，同時亦放寬合格投資人資格、並引進證券商造市制度，以提升台灣創新板市場流動性。

金管會指出，台灣創新板的申請掛牌條件門檻，第一類市值已由15億元降至10億元、營收自1.5億元降至1億元，第二類市值自30億元降至20億元。掛牌後轉板年限自2年縮短為1年，承銷商保薦期間由終身保薦縮短為掛牌年度後3年等措施。

同時，合格投資人資格條件放寬為專業機構投資人及具2年以上證券交易投資經驗法人，自然人財力證明由1000萬元放寬為500萬元，盼吸引更多新創企業提早進入資本市場籌資茁壯，協助產業升級轉型，並形成綠電等產業聚落，吸引資金投資台灣。

展望2023年，金管會表示，將持續蒐集國際市場新制及聆聽外界建議，精進創新性新板機制，扶植六大核心戰略產業，並督導與中介機構及相關部會持續合作，積極辦理國內外宣導及招商活動，爭取國內外優質企業掛牌籌資，擴大台灣資本市場規模及提升國際競爭力。