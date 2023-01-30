農曆年長假帶旺百貨業買氣，遠東百貨(2903)整體春節營收較去年成長高達4成，其中餐飲、家用寢飾、服飾等，業績都有高達5成以上成長。

今年兔年春節長達10天，且寒流襲全台氣溫下探，台灣過年的民眾逛街、看電影、用餐都會選擇到百貨公司，尤其是遠百有電影院的分店，能提供一站購足的便利優勢，讓遠東百貨買氣噴發，推升遠百業績較去年農曆春節成長高達4成。

就各商品來看，遠百表示，表現亮眼的業種包括：餐飲、家用寢飾、服飾等，業績都有高達5成以上成長；男女童服飾也都有3成以上成長，不少年輕人拿紅包添購新衣，也有民眾為春節連假出國開心採購，帶動服飾類業績大幅成長。

再者，農曆春節寒流來襲北台灣普遍陰雨、空氣濕冷，遠百信義A13觀察除濕機、空氣清淨機、保暖大衣類為春節期間熱賣前3名；恰逢春節電影大片連上，超人氣動漫《灌籃高手》、好萊塢大作《巴比倫》新春賀歲片吸引不少進館看電影的顧客，預估人潮成長一成，餐廳受益訂位狀況表現良好，用餐期間出現排隊用餐景象，帶動全館業績提升2成。