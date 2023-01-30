金管會透過3階段逐步要求上市櫃公司強化資安編制，隨著第一階段的113家上市櫃公司於2022年底完成指派資安長並設置資安單位，第二階段擴大要求1367家上市櫃公司須在2023年底前配置資安主管及資安人員，提醒相關公司應盡早進行規畫。
金管會2021年底修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，明訂公開發行公司應配置適當人力資源及設備進行資安制度規畫、監控及執行資訊安全管理作業，並依公司規模及財報表現等條件區分為3層級，循序漸進推動設立資安長及資安專責單位。
其中，第一階段為資本額逾100億元、前一年底為台灣50指數成分股、主要經營電商媒介商品或服務的113家上市櫃公司，須在2022年底完成指派資安長並設置資安單位，資安單位必須包含資安專責主管及至少2名資安專責人員。
第二階段為第一階段以外，近3年稅前淨利無連續虧損、且近1年財報每股淨值低於面額的1367家上市櫃公司，須在2023年底前配置資安主管及資安人員。第三階段則是第一階段以外，近3年稅前淨利有連續虧損、或近1年每股淨值低於面額的上市櫃公司。
金管會提醒，應於今年底前完成資安人力設置的上市櫃公司，應適當評估面臨的資安風險及需求，儘早規畫安排需投入的設備資源及配置資安專責人力，若有必要調整內部組織架構或人員職務，應配合修訂相關內控制度並提報董事會通過後實施，以提升資安防護能力。
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