長達10天的2023兔年春節連假結束，且開工後首周即須連上6天班，包括代理摩斯漢堡的安心(1259)、晶華(2707)、美食-KY(2723)旗下85度C、路易莎咖啡(2758)、咖碼(2759)等紛紛祭出開工及補班日等美食、飲品限時優惠，積極搶攻年後淡季及開工收心商機。

85度C全台門市推出開工日限定優惠，購買大杯鮮奶茶、英式奶茶同品項第二杯優惠價，相當於7折優惠，活動僅限門市現場購買、每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，至於85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶則無此優惠。

摩斯漢堡祭出三波朝食與點心優惠價，包括1月30日至2月12日中杯摩斯咖啡及日式胡麻豬排福堡、2月13～28日元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡、1月30日至2月28日椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，透過App「安心取溫馨送」購買更優惠。

晶華推出「鴻兔大展！開工日買一送一」限時48小時優惠，於「晶華美食到你家」美食外帶外送平台購買「五星獨饗餐」或「重磅雙饗壽喜燒套餐」享自取買一送一優惠，預訂「?麗廳自助晚晚餐」於2月23日前周一至周四晚間8點後入座則千元有找。

同時，晶華亦推出相關快閃住房專案爭取春節後淡季商機，至2月底入住13坪的精緻客房一晚最低4千元有找，入住擁有私人專屬露台的雲天露臺客房則祭出萬元有找的買一晚送一晚優惠，入住當日下午可至雲天廊享受精緻小點及晚間lounge飲品暢飲時光。

甫於20日微幅調漲部分餐食價格的路易莎咖啡，全門市開工慶優惠則分為兩階段。首階段至2月3日每日上午11點錢，選擇1餐食搭配1飲品可享總價8折優惠。第二階段為2月6～8日推出同品項同規格飲品寄5杯一組可享85折優惠，不限組數。

cama cafe則接續推出多重開工補班活動及聯名公益馬克杯加購優惠方案，包括1月30日至2月1日APP贈送會員經典拿鐵及黑咖啡75折優惠券，2月4日補班日祭出大杯以上茶飲全系列第2杯7折、2月18日補班日再推出經典拿鐵及黑咖啡88折優惠券。