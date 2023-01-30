農曆春節親朋好友聚在一起吃團圓飯，一名女網友表示，初二回娘家發現姨丈有發燒、流鼻水症狀，但連2天快篩都是陰性，她提醒姨丈要用公筷母匙吃飯，但姨丈卻認為她大驚小怪，她隔天接到姨丈確診消息，後續包括她在內同桌吃飯的12人都染疫，當中還有2人是二次確診，讓她春節出遊計畫全泡湯，PO文提醒網友真的不要小看病毒的傳染力。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，初二回娘家吃飯，姨丈有發燒和流鼻水症狀，兩天快篩都是陰性，她提醒姨丈要用公筷母匙，姨丈卻以有噴酒精為由拒絕。她想到先生沒有打滿三劑疫苗，只好要求先生夾菜後到沙發吃飯，此舉又被母親批是小題大作。

原PO表示，初三一早就接到姨丈確診消息，後續同桌吃飯的12人全部中鏢，其中她的表弟、小阿姨是二次確診，就連她也難以逃脫病毒的魔掌，「現在喉嚨痛得要死，真的不要小看這病毒，傳染力太強了。」

原PO說，該堅持、該注意的衛生習慣還是要堅持做下去，為避免將病毒傳播給親友，她取消初四和朋友的聚餐，全家在家隔離，「真的很麻煩，放假要去玩的計畫都泡湯了。」但她說最恐怖的是同桌吃飯的12人，在初二後又去了哪邊聚餐？是不是會傳染給更多人？

貼文引發逾9千名網友關注，「現在確診已是正常的，剩下的就是道德問題」、「真的很多長輩的防疫觀念很差」、「有症狀就該迴避，疫情已流行2年多了，怎麼還有那種以為小題大作的觀念」、「不管症狀輕重都要注意防疫，有症狀還去群聚就是沒有公德心」、「這跟確診無關係，就算感冒也請用公筷！自家人都毫不在乎死活，真的很可惡」、「就算不是新冠肺炎，一般感冒也不要這樣禍害家人」。