印度東部奧里薩省（Odisha）衛生廳長達斯（Naba Das）今天中午準備出席活動時，遭一名警察開槍擊中胸部，送醫搶救但因傷勢過重於晚間身亡。

根據印度媒體播放的影片，達斯中午12時15分左右乘車抵達布拉賈拉吉納格鎮（Brajarajnagar），準備為一棟大樓主持剪綵，不料下車時突然傳出數聲疑似槍響聲，達斯隨即倒向車內。

當保安人員及周圍民眾困惑時，達斯勉強起身、胸口淌血，這時保安人員才意識到達斯遇襲，立即將他送醫。

醫院晚間發布聲明，稱子彈穿透達斯左胸，傷及心臟及肺部，回天乏術。印度媒體報導，這是奧里薩省政府內閣官員（一級主管）第一次遭遇襲擊。

疑犯是一名執勤中的警察，行凶後被當場制伏，行凶動機暫時不明。但印度媒體報導，這名警察患有躁鬱症，已服藥數個月，他的家人聲稱，他與達斯並無過節。

印度政體是聯邦議會制，中央及各省的內閣成員都是從國會或省議會的議員中產生，事發的小鎮位於達斯的選區範圍內。

達斯據信是奧里薩省最富有的省議員之一，前幾天他到一座廟宇祈福，捐獻一個價值1000萬盧比（約新台幣371萬元）的黃金水壺。他去年申報個人財產為3億4000萬盧比，有40輛汽車。