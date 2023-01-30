首肯接任新閣揆的前副總統陳建仁，連續3日在其臉書公布內閣名單，外界卻不少質疑聲浪批「換湯不換藥」。國民黨台北市前議員羅智強直言，「民進黨現在還剩下幾個沒有爭議的人？有幾個沒有爭議的新面孔？」

羅智強昨日在網路節目《全民平評理》表示，此次公布的新內閣名單，接任院長、副院長的陳建仁、鄭文燦，早在1個月前就已被大家點名，但拖了這麼久卻也變不出新意，加上其他名單公布後，被酸沒亮點、沒誠意，不過他反問「民進黨現在還剩下幾個沒有爭議的人？有幾個沒有爭議的新面孔？」

「民進黨在2022選舉這一年，幾乎所有荒腔走板的事情都做完了！」羅智強指出，要符合沒有爭議這一點，就代表在很多關鍵時刻必須站在人民這邊，為社會大眾說話，這個人要能夠讓民眾感受到改革的決心，「真的要講亮點，王世堅入閣啊。」

羅智強分析，副總統、民進黨新任黨主席賴清德認為，民進黨在2022九合一選舉大敗的因素有疫苗、論文及黑金等，但如今「高端一哥」陳建仁當了行政院院長，「抄襲的頭」鄭文燦則接了副院長，「說真的，是在欺負台灣人民智商嗎？」