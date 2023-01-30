名人堂球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）最近因為湖人的交易案意外和籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）捲入口水戰。湖人幾天前從巫師隊買來日籍大前鋒八村壘，送出了後衛努恩（Kendrick Nunn）以及3支次輪選秀籤，歐尼爾卻說沒聽過八村壘是誰，直到湖人買下他才知道有這個人。

This exchange between KD and Shaq 🤣 pic.twitter.com/LpcyN2kFF6 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2023

歐尼爾說：「如果你不是聯盟前10的球員，我不會認識你的，我不看子彈隊或巫師隊的比賽。」子彈隊是巫師隊的舊名，他們在1990年代是非常弱小的球隊。

杜蘭特用一句推文嘲笑此事：「俠客不懂籃球？」

沒想到歐尼爾直接訴諸人身攻擊：「我不懂籃球，但我懂得梳頭髮，或者是在我開始掉頭髮的時候就決定剃光了。永遠愛你的巴士駕駛！」

杜蘭特看了也是傻眼，回應道：「該死，我只問了一個簡單的問題就被嗆爆了。」

球迷認為有在看比賽的應該不至於不認識八村壘，更何況歐尼爾是個專業球評。「巴士駕駛」則是另一位名人堂球星巴克利（Charles Barkley）在節目上提出的概念，意指球隊的領袖，他認為杜蘭特幾年前只是抱團勇士，並非球隊真正的領導者。巴克利說：「我擔任巴士駕駛的時候，我和杜蘭特一樣都沒拿過總冠軍。」

歐尼爾自稱巴士駕駛，他在2000、2001、2002年「連續3年獲選總冠軍賽MVP」，史上除了他只有麥可喬丹（Michael Jordan）做到過。