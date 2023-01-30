烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）今天表示，一枚飛彈擊中烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一棟公寓大樓，釀1人死亡多人受傷。
路透社的現場照片顯示，大火吞噬住宅大樓一部分。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，希內胡柏夫表示，一枚蘇聯時期的S-300長程飛彈擊中哈爾科夫市中心基輔區（Kyivskyi）的建築物。
希內胡柏夫在通訊軟體Telegram寫道：「根據最新消息，俄羅斯飛彈攻擊1棟住宅大樓，造成1人死亡。」
目前還不清楚有多少人受傷。希內胡柏夫稍早表示有3人受傷，正在接受治療。
他在Telegram寫說：「3人輕傷，很不幸有一名年邁婦人喪生。」他同時表示：「飛彈來襲時她（死者）丈夫就在附近，老天保佑，他沒有太嚴重的傷勢。」
另外，哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）在Telegram表示：「這棟住宅大樓遭受攻擊，建築物內發生火災，受損嚴重。」
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