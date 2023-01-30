大陸網紅「都美竹」因爆料吳亦凡「酒桌選妃」、「誘姦未成年」等性事細節，讓吳亦凡一夕之間事業全毀還被捕入獄，都美竹因此迅速打開知名度，前陣子傳出疑似準備踏入演藝圈，而近日網路盛傳她即將主演網劇《少女神探》，其中男主角逸晨眉眼與神韻十分神似吳亦凡，網友笑問：「是照著吳亦凡的長相挑的嗎」， 掀起一波熱議。

大陸娛樂博主《頂流顏究社》於昨日發文透露，網劇《少女神探》的男女主角分別是都美竹、李逸晨，「都美竹自打吳籤的事情之後，也算是火了一把，畢竟能夠把一個大明星拉下水也是有些能耐。」，不過話鋒一轉，直呼男主角長相令人有點眼熟，仔細一瞧「這不是簽籤(吳亦凡)的同一個類型嗎？」並懷疑「難道跟都美竹演對手戲的男主角，也是都美竹自己選的？」

大陸娛樂博主《頂流顏究社》表示網劇《少女神探》的男女主角分別是都美竹、李逸晨，掀起網有熱議。(圖/頂流顏究社 微博)

此話一出，掀起了廣大網友的熱議，網友們紛紛表示：「靠“受害者”人設炒作的全世界頭一個吧？」、「我記得她說自己想當個普通人不想進圈，還是我天真了。」、「這種科技臉網紅也能演戲，內娛真的完了」、「演員的門檻真是低到可怕」、「呃真的不是簽麼？」

事實上，去年年初都美竹就被傳出正進行「大改造」，為了朝演藝圈發展。據悉，她最近除積極減肥與努力練舞外，更進行了牙齒矯正手術，她更在微博社群上傳一系列近照展示「改造」成果，更秀出綁著麻花辮走清純路線，積極的態度也令網友們嘖嘖稱奇，萬萬想不到都美竹竟然利用此機會，趁機進軍演藝圈。