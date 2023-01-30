前立委郭正亮日前發表了他心目中的2022年度代表字，他認為，台灣去年政治上的年度代表字是「翻」，而民心上則是「煩」、「憂」。

在《中天新聞》昨（29）日上傳的影片「2022年政治氛圍 他們齊轟：藍綠『一手爛牌』」中，郭正亮曝光去年心中的代表字是翻。他解釋，所謂的「翻」是讓民進黨「撞牆」、讓民進黨發現它的「自嗨」、得意，實際上是虛像，但這對台灣而言是件好事，因為總不能活在幻象裡。

郭正亮接著說，民進黨現在正面臨比2018年時更大的困境，因為去年的選舉選得比2018年還糟糕，若想要有效的推出新政，和改革的新氣象，難度也滿大的。

郭正亮接著說，去年8月的圍台軍演讓民進黨的「抗中保台」被看破手腳，他指出，民進黨以前用這種方式來動員，讓大家有保台意識、才跟著一起去「抗中」，但後來老百姓發現，所謂的「抗中」根本是在打嘴砲、宣傳，而「保台」則是「本事」。最後，郭正亮也預言，老百姓會越來越重視政府有沒有「本事」。