阿倫（化名）與小美（化名）為男女朋友，2021年4月間阿倫開車載小美回家時，見小美服用安眠藥陷入熟睡，竟趁機脫下她的裙子企圖性侵，小美醒來後發現自己「下身失蹤」認為阿倫圖謀不軌，氣得報警提告，阿倫則辯稱幫小美脫褲是為了讓她睡好覺，法官審理後認為全案事證不足，判他無罪，可上訴。

小美證稱，因為自己當天有服用安眠藥物所以處於熟睡狀態，醒來後發現已經到家門口，當父親叫醒她下車時，自己身上還蓋著被子，正當她掀開被子打算下車時，才發現自己只穿內褲，褲子被褪到腳踝處，父親見狀也看傻，氣得質問阿倫，然而阿倫卻支支吾吾不敢回答。小美父親則推測阿倫原先應是打算載小美去汽車旅館，因為小美和父親有共同使用手機定位軟體，父親曾發現小美定位在汽車旅館，後因打給小美沒接，才又打給阿倫，要阿倫載女兒返家。

針對小美的指控阿倫在警詢及偵訊時供述不一，他原先承認自己將小美的下身衣物褪去，想和小美發生性關係，後來因為需要搭載他人而作罷，後又改口表示幫小美脫裙子的目的是為了讓小美好睡覺，幫她蓋棉被。

台中地院審理時認為，雖小美和父親對於案情說明尚屬一致，然而卻最多僅能證明阿倫載小美返家時，小美的下半身外裙被脫掉的情況，小美稱阿倫此舉是為了發生性行為，是出於主觀臆測，阿倫是否有欲性侵的意圖，也沒有證據證明。由於全案事證不足，阿倫被判無罪，全案仍可上訴。