小編今天（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股春節休市12天期間美國科技股大漲，費城半導體指數大漲5.16%，台積電ADR更狂飆7.49%。法人指出，隨庫存調整在第二季下旬告一段落，客戶訂單逐步回溫，加上3奈米第三季起明顯貢獻營收，看好台積電今年營運將呈現V型反轉，下半年合併營收將逐季創新高。

【1】台積兔年將V型跳高

台積電上半年雖然營收表現不盡理想，但下半年卻可望出現強勁復甦。除了庫存去化告一段落後，主要客戶7奈米及6奈米、5奈米及4奈米等先進製程投片量開始回升，台積電3奈米將在第三季開始明顯貢獻營收亦是重要關鍵。

【2】公股行庫人事 上半年大洗牌

新內閣人事底定後，原本因為內閣改組，「凍結」長達快半年的行庫高層人事，也將開始進行，且不排除大洗牌的可能性。據了解，早在去年11、12月已遞出辭呈，想離開公股體系的兆豐金控董事長張兆順，辭呈遲遲未被財政部批准，如今掌公股人事的正副閣揆、新財長都已確定，張兆順請辭會否被批准，以及兆豐金的高層人事布局，不僅最受公股金融圈矚目，同時也是整個行庫高層人事「牽一髮而動全身」的關鍵樞紐。

【3】金管會曝利多 訂3新制

春節連假期間美國科技股漲跌互見，但台積電ADR飆漲加上國內內閣改組新氣象，可望引領兔年開紅盤行情。金管會主委黃天牧順利續任，預計31日上任，可望延續其對台股「展現韌性、穩健前行」的看法基調。

【4】3勢力攜手 台股開工送紅包

台股喜迎金兔年新春開紅盤，憑藉美股在休市期間整體表現不俗、台積電ADR大漲，再加上高盛證券敲響兔年升評台股第一鑼，三股勢力攜手帶動，台股新春開紅盤表現可期，樂觀派法人大膽預料，台股新春開紅盤不只將輕鬆突破「萬五」，更不排除大漲2％以上可能。

【5】生技題材連發 黃金時代來了

生技產業2023年「大兔喜」！在前副總統陳建仁接任新閣揆後，業界認為，以他的生技專業，將可加速再生醫療雙法過關，此外，至少有十家生醫公司將進入聽牌和申請藥證的史上新高氣勢，都將引領產進入新紀元，開啟黃金世代。