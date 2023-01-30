俄軍加強攻擊烏克蘭

俄軍久攻烏克蘭不下，而俄羅斯總統普丁要求緊急在多方戰線發動新攻勢，令軍高層感到「震驚」。隨著新分析顯示，克宮在這場戰爭中，已折損超過驚人的17.5萬部隊，他們擔心，這會導致更多屠殺。

據《每日郵報》（Daily Mail）29日報導，俄羅斯政治分析家索羅維（Valery Solovey）說，普丁要參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）同時在烏克蘭多方戰線發動攻擊，已引發最高指揮部中的嚴重分歧。

此外，曾任莫斯科國立國際關係學院（MGIMO）教授的索羅維在霍多科夫斯基直播頻道（Khodorkovsky Live）上說：「最高統帥[普丁]的指令讓陸軍總參謀部嚇壞了，我沒在誇張，他們嚇壞了。」

索羅維說，他們很怕在被普丁命令拖下去的屠殺中失去剩下的武裝部隊。儘管俄羅斯高層指揮官對達成打勝仗的目標已放棄希望，但仍服從普丁的命令。

他並指出，攻勢計劃在2月進行。而吉拉西莫夫是防長蕭依古（Sergei Shoigu）的親密盟友，也是「俄羅斯將領中最有能力的」。然而，軍事高層擔心，他們恐怕無法及時達成目標，因為烏克蘭可能會從西方獲得更危險、更現代，並更具攻擊力的新武器。

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