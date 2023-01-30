82歲資深女星唐琪有著「偶像劇奶奶專業戶」的稱號，但她卻在八年前確診肺腺癌零期，加上當時同是數間蛋糕店負責人的她，在多重壓力下引發憂鬱症及恐慌症，讓她不得不將店收起專心養病，如今她再度開張藝術蛋糕店，也表示自己除了做蛋糕與演戲「什麼都不會」。

唐琪當年因為專心投入創作，全盛時分店達50家，曾有人出4千萬美元（約新台幣12億元）想收購，但她也不管財務，以致財務出問題，幾經波折後，再與其他食品公司合作，卻因理念不同又溝通無門，只好淨身出戶，瀟灑地揮一揮衣袖。

根據《鏡週刊》報導，近年來飽受疾病所苦的唐琪，今年終於與製作人好友阮虔芷、廣播主持人林梅芬一同開設新的藝術蛋糕店，讓她重拾自己熱愛多年的蛋糕事業，然而她也透露，雖然一開始她已在段時間內找到店面，也將所需器材買齊卻不知下一步該怎麼走，直到她找到兩位好友一起經營，才找到「老店新開」的目標與方向。

唐琪過去全盛時期擁有五十家蛋糕分店。（圖／中時資料照）

事實上，唐琪過去是多部知名偶像劇的「御用奶奶」，演出過《流星花園》、《不良笑花》、《惡魔在身邊》及《翻糖花園》等，除了戲劇外同時熱愛蛋糕的她，在全盛時期擁有50家蛋糕店，雖之後因許多因素不得已停業，但如今她也終於重振旗鼓開創新的藝術蛋糕店。